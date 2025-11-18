Gobierno español inicia proceso para pedir la extinción de cuatro fundaciones franquistas

El procedimiento para la extinción de estas cuatro fundaciones franquistas seguirá el mismo camino que el ya iniciado con la Fundación Nacional Francisco Franco, que se encuentra en fase de alegaciones tras iniciar en 2024 las actuaciones previas para su extinción.

"Un Gobierno democrático no puede permitir que el odio se infiltre en la memoria colectiva y la desintegre, no debe eludir el respeto a la víctimas del franquismo y debe exigir, en todo momento, verdad, reparación y justicia", justificó el ministro de Cultura en una comparecencia en el Congreso español (Cámara Baja).

Urtasun recordó que el Ministerio de Cultura ya inició el procedimiento previo para la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco por "su apología en el ensalzamiento de la dictadura y desprecio y humillación de las víctimas del franquismo", contraviniendo la ley de la Memoria Democrática y su actividad actual.

El pasado 31 de octubre se notificó a la fundación que lleva el nombre del dictador el inicio del procedimiento ante la justicia española, con un plazo de alegaciones que expira el 24 de noviembre.

Urtasun señaló que "la memoria es un deber cívico y ético de toda administración y gobierno y un deber supremo para quienes sufrieron la muerte y la represión por la dictadura".

Y recordó que en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, el Ministerio de Cultura fue el primero en crear en el plazo de un año un inventario de bienes incautados durante la guerra y la inmediata posguerra, que se ha puesto a disposición de la ciudadanía en un portal web.

También informó de que se han documentado más de 6.695 piezas en museos estatales de gestión directa, se ha actualizado el censo de archivos de España e Iberoamérica con las incautaciones y se ha digitalizado la información custodiada en archivos estatales y el archivo de la guerra.

La dictadura de Franco fue instaurada en España tras la Guerra Civil (1936-1939), que comenzó con una sublevación militar contra el Gobierno de la II República, y duró 36 años hasta que el dictador murió el 20 de noviembre de 1975.