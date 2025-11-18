Gobierno palestino dice que ataque en Cisjordania fue hecho por dos palestinos de 18 años

Jerusalén, 18 nov (EFE).- Los dos palestinos autores del ataque en Cisjordania que resultó en el asesinato de un hombre por apuñalamiento son dos jóvenes de 18 años de la ciudad cisjordana de Hebrón y de la localidad de Beit Umar, al sur de esta urbe, según confirmó el Ministerio de Salud palestino.