Hallan cerca de 40 kilos de marihuana en operativo en una provincia amazónica de Ecuador

En el operativo, realizado en la zona de Baeza, se interceptó un autobús interprovincial, en el que se decomisaron 41 paquetes de marihuana ocultos en maletas y un saco de yute.

El peso neto de la droga decomisada ascendió a 39,77 kilogramos, precisó.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

