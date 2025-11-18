Home Depot gana 11.585 millones de dólares en primeros 9 meses de año fiscal, 1,9% menos

Además, la cadena redujo sus previsiones para el año completo, lo que se tradujo en una bajada del más del 3 % en sus acciones veinte minutos después de la apertura de la bolsa neoyorquina.

"Nuestros clientes nos comentan que se mantienen al margen debido a la incertidumbre y, quizás, a la reticencia a realizar grandes inversiones en un entorno económico incierto", declaró el director financiero de Home Depot, Richard McPhail, en una entrevista con The Wall Street Journal.

Home Depot, además, indicó que la ausencia de tormentas en el tercer trimestre afectó negativamente sus ventas de materiales para techos, generación de energía y madera contrachapada, en comparación con el año anterior, durante el cual varias tormentas fuertes en otoño impulsaron una mayor actividad de mantenimiento y reparación de viviendas.

En términos más generales, la debilidad del mercado inmobiliario y la incertidumbre del consumidor continuaron perjudicando la demanda de la compañía.

En el tercer trimestre, las ventas comparables de Home Depot aumentaron el 0,2%, por debajo del pronóstico de los analistas, que preveía un 1,3%.

La empresa redujo su previsión de crecimiento de ventas comparables para todo el año a un ligero aumento, frente a su pronóstico anterior de un 1%.

La cadena también recortó su previsión de ganancias ajustadas por acción a una caída del 5 % con respecto al año anterior. Anteriormente, había previsto una caída del 2% en las ganancias ajustadas por acción.

Las ganancias netas de Home Depot para el trimestre finalizado el 2 de noviembre cayeron a 3.600 millones de dólares, frente a los 3.650 millones de dólares del mismo trimestre del año anterior.

La facturación trimestral de la empresa se situó en 41.352 millones de dólares, un 2,8 % más en términos interanuales.

Al cierre del lunes, las acciones de Home Depot habían caído alrededor de un 8 % en lo que va del año.