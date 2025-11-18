Instituciones rivales libias acuerdan un primer paso hacia la unificación económica

El presidente del Consejo Presidencial, Mohammed Menfi, celebró la firma del pacto y lo consideró "un paso importante para fortalecer el consenso y la estabilidad financiera", ya que incluye a la Cámara, respaldada por el Ejecutivo del Bengasi -bajo tutela de Jalifa Haftar- y el Senado, cercano al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) de Trípoli.

La Comisión Mixta 6 + 6 (con seis miembros del Parlamento y seis del Alto Consejo de Estado) celebró una reunión consultiva en la capital libia con el objetivo de avanzar en el marco legislativo necesario para completar el proceso político, impulsado por la ONU.

La hoja de ruta prevé que ambas instituciones completen las leyes con las que convocar elecciones generales en el plazo máximo de 15 meses, así como la creación de un diálogo estructurado, previsto próximamente, para unificar el país.

La enviada de la ONU para Libia, Hanna Tetteh, anunció una reunión abierta en línea con los libios este jueves para tratar la hoja de ruta política facilitada por la misión UNSMIL y preparar el diálogo estructurado.

Por su parte, Haftar -que controla la zona este del país- está manteniendo reuniones con diversas figuras destacadas de la región occidental, incluidos líderes tribales, quienes se desplazan a la zona este sin un acuerdo unánime entre ellos, que podría obstaculizar la hoja de ruta.

Este martes, Haftar se reunió con el presidente del Parlamento, Aguila Salah, en Bengasi, en medio de informaciones de algunos desacuerdos entre ambos.