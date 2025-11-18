Irlanda prohibirá la venta de vapeadores de un solo uso

El primer ministro, Micheál Martin, aseguró hoy que el objetivo del Ejecutivo es eliminar "eventualmente" el consumo de los cigarrillos electrónicos, sobre todo entre los más jóvenes, a los que describió como un "mercado cautivo" del negocio de la nicotina.

Martin recordó que Irlanda se situó a la vanguardia de la lucha contra esta adicción cuando se convirtió en 2004, con él como ministro de Sanidad, en el primer país del mundo que prohibió el tabaco en todos los lugares públicos, como paso inicial hacia el objetivo de lograr una sociedad libre de humo para 2025.

La tasa de tabaquismo en la isla aún supera el 15 %, lejos del 5 % fijado por la Organización Mundial de la Salud para ratificar la existencia de una sociedad libre de humos, pero mejora la media del 24 % de la Unión Europea.

El jefe del Gobierno de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, apuntó hoy que en 2004 no existía el vapeo, una práctica que describió como "la venganza de la industria del tabaco".

La titular de Sanidad, Jennifer Carroll, presentará hoy al consejo de ministros un proyecto de ley que incluirá asimismo medidas adicionales sobre otros productos de nicotina, como las bolsas de tabaco o el 'snus' (dosis de nicotina que se colocan bajo el labio superior).

La propuesta se asemeja a una ley que entró en vigor el pasado junio en la vecina provincia británica de Irlanda del Norte, donde la venta de vapeadores de un solo uso puede castigarse con hasta dos años de cárcel y multas.

El Gobierno irlandés ya prohibió en 2023 la venta de productos de vapeo a los menores de 18 años con una ley que prevé multas de hasta 4.000 euros y pena de cárcel de hasta seis meses.