Israel confirma un bombardeo contra instalaciones de Hamás en el sur del Líbano

"El Ejército atacó a terroristas que operaban en un complejo de entrenamiento de Hamás en la zona de Ain el Helu en el sur del Líbano", se indica en un comunicado militar.

"El complejo militar era utilizado por terroristas de Hamás para maniobras de entrenamiento para planear y llevar a cabo ataques terroristas contra las fuerzas del Ejército y el Estado de Israel", continúa el texto.

Las fuerzas armadas israelíes se refieren habitualmente como terroristas a milicianos e individuos que atacan a israelíes, si bien no aportó pruebas de la vinculación de las víctimas con el grupo islamista palestino en el comunicado.

El ataque se produjo en el mayor campamento de refugiados del Líbano, ubicado en la ciudad meridional libanesa de Sidón.

El Ejército asegura haber tomado medidas previas para "mitigar el daño a civiles", como el uso de municiones de precisión o vigilancia aérea.

Las fuerzas armadas enmarcaron el ataque como parte de los bombardeos constantes que lleva a cabo en el Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor, contra el rearme de las milicias en la zona, mayoritariamente del grupo chií Hizbulá.

Desde el comienzo del conflicto a finales de 2023 se han producido varios ataques contra responsables de facciones en carreteras, campos de refugiados o sus inmediaciones, siendo el de mayor envergadura el que acabó con el entonces número dos del movimiento islamista palestino Hamás Saleh al Arouri a las afueras de Beirut.