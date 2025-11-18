La marcha de Donohoe al Banco Mundial obliga a escoger nuevo presidente para el Eurogrupo

En una declaración publicada este martes, el irlandés confirmó su dimisión con efecto inmediato para asumir el cargo de director gerente y jefe de Conocimiento del Banco Mundial y destacó que presidir el foro de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona durante los últimos cinco años ha sido "uno de los mayores honores" de su trayectoria en la vida pública.

Subrayó que, desde que comenzó su primer mandato en 2020, el Eurogrupo ha afrontado "numerosos desafíos", como la pandemia, la inflación "descontrolada" provocada por la guerra contra Ucrania o las consecuencias para Europa de "un mundo en constante cambio", al tiempo que se ha dado un impulso al euro, del que han pasado a formar parte Croacia y Bulgaria, entre otros logros.

"Ha sido un privilegio servir como presidente y miembro del Eurogrupo; di lo mejor de mí cada día. Quiero hacer lo mismo en la labor de la institución de vital importancia mundial a la que ahora me incorporaré, en un momento de grandes cambios en nuestro mundo", dijo Donohoe.

El ministro irlandés sustituyó en la presidencia del Eurogrupo al portugués Mário Centeno en julio de 2020 tras imponerse a la candidatura de la exvicepresidenta española Nadia Calviño y en diciembre de 2022 renovó en el cargo sin que hubiese otros candidatos para dirigir el foro que coordina las políticas fiscales y presupuestarias de los socios del euro.

En julio pasado, Donohoe fue reelegido para un tercer mandato de dos años y medio al frente del Eurogrupo en una elección a la que también concurrieron el ministro de Economía, Comercio y Empresa español, Carlos Cuerpo, y el ministro de Finanzas lituano, Rimantas Sadzius, que retiraron sus candidaturas el día de la elección tras constatar que no contaban con los apoyos necesarios.

Tras la dimisión con efecto inmediato de Donohoe, el Eurogrupo elegirá un nuevo presidente "tan pronto como sea posible" y entre tanto el ministro de Finanzas de Chipre, Makis Keravnos, ejercerá como presidente en funciones, según explicó el Consejo en un comunicado.

El ministro español Carlos Cuerpo agradeció a Donohoe el trabajo al frente del Eurogrupo y le deseó "lo mejor en sus futuras responsabilidades, donde lo hará muy bien".

"Ya tocará hablar del Eurogrupo", dijo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en referencia a la sucesión del irlandés.

La elección de presidente del Eurogrupo comienza con la presentación por parte de los Estados que lo deseen de sus candidatos para el cargo, tradicionalmente sus ministros de Economía o Finanzas, tras lo cual se lleva a cabo una votación entre los socios de la eurozona en la que para imponerse los aspirantes necesitan el apoyo de una mayoría simple de países (once países de los 21 que formarán el área del euro si la elección se celebra en 2026, tras la entrada de Bulgaria).

La elección es formalizada después por el Consejo de la UE, que reúne a los ministros de todo el bloque, y por los jefes de Estado y de Gobierno. El mandato dura dos años y medio y es renovable.