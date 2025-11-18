La migración neta en el Reino Unido cae a 345.000 personas en 2024, según datos revisados

Este cambio en la cifra final se debe a un nuevo método en el cálculo del número de personas que se trasladan a la isla, que anteriormente se elaboraba a través de la Encuesta Internacional de Pasajeros (IPS, en inglés), un método que, según la ONS, tomaba un tamaño de muestra "muy pequeño" y que se extendía "más allá de su propósito original".

Ahora, las estimaciones se elaboran utilizando datos "más sólidos y completos" procedentes del Ministerio de Trabajo y Pensiones, que incluye a todas las personas con número de la seguridad social.

De esta forma, se estimó que en 2024, unos 257.000 ciudadanos británicos abandonaron el Reino Unido frente a los 77.000 sobre los que inicialmente informó el organismo.

"Basándonos en estos nuevos datos y métodos, está claro que la IPS siguió subestimando la emigración británica desde 2021, y también subestimó la inmigración", dijo Mary Gregory, directora de estadísticas demográficas de la ONS.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En la revisión de los datos se añadió la estimación de movimiento de los ciudadanos de la Unión Europea, que abarca los 27 Estados miembro junto a Islandia, Liechestein, Noruega y Suiza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Comprender los patrones de migración internacional a largo plazo de los ciudadanos británicos ha sido, y siempre será, un reto debido al gran número de británicos que cruzan la frontera a diario", explicó Gregory.

La publicación de estos datos se produce un día después del anuncio por parte del Gobierno británico de la mayor reforma del sistema de asilo en décadas, que limitará el acceso a la residencia de los refugiados, endurecerá la reunificación familiar y acelerará las deportaciones de quienes no tengan derecho a permanecer en el país.