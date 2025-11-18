La OEA certifica los resultados del referéndum de Ecuador y destaca una jornada ordenada

"La elección, el escrutinio y la divulgación de resultados se desarrollaron con transparencia y sin irregularidades que pudieran poner en duda su validez", señaló la misión en un informe preliminar sobre la jornada electoral compartido en redes.

El grupo de observadores encabezado por el exvicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni hicieron un seguimiento de los días previos a la consulta, el desarrollo de la jornada, y la suma de los votos, del que señalaron que se realizó "sin mayores contratiempos".

La misión, que llegó de manera escalonada al país a partir del 8 de noviembre, estuvo formada por dieciséis personas de seis nacionalidades distintas y mantuvieron diversas reuniones con representantes de órganos electorales, organizaciones de la sociedad civil y delegados de partidos políticos.

El referéndum se celebró a iniciativa del presidente, Daniel Noboa, que planteó, entre otros asuntos, la instauración de una Asamblea Constituyente que elaborara una nueva constitución, para reemplazar la carta magna vigente, heredada del correísmo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También consultó por la posibilidad de instalar bases militares extranjeras en territorio nacional, reducir el número de asambleístas y eliminar la financiación de los partidos políticos. La ciudadanía votó en contra de todas las cuestiones con amplios márgenes de diferencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La OEA puntualizó algunas mejoras a tener en cuenta para garantizar la salud democrática de futuras elecciones y referéndums en Ecuador.

Por ejemplo, destacó que la prohibición del uso de teléfonos móviles para evitar fotografiar y difundir el voto en el momento de la votación no estaba del todo clara y que se observó a algunas personas haciéndose fotos con sus papeletas, lo cual vulnera la privacidad del voto.

También percibió un "número reducido de observadores nacionales" y señalaron la importancia del acompañamiento y monitoreo de los procesos electorales para fortalecer la transparencia de los comicios.