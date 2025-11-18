La ONU alienta a EE.UU. y Venezuela al "diálogo" y les ofrece sus "buenos oficios"

El portavoz de la Secretaría General, Farhan Haq, respondió hoy a preguntas sobre las declaraciones de ayer del presidente estadounidense, Donald Trump, quien dijo no descartar una intervención en Venezuela en medio de la creciente presencia militar y los ataques a embarcaciones en sus inmediaciones.

"Hemos dejado claras nuestras preocupaciones /...). Queremos asegurarnos de que no hay una escalada dentro ni alrededor de Venezuela y que todas las acciones cumplen con la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional", afirmó Haq respecto a las declaraciones de Trump.

El portavoz no aclaró si el secretario general de la ONU, António Guterres, ha tratado con funcionarios de EE.UU. sus potenciales acciones en Venezuela, pero expresó disposición a mediar diplomáticamente teniendo en cuenta que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha manifestado voluntad de dialogar.

"Nuestros buenos oficios siempre están disponibles en cualquier disputa bilateral si ambas partes lo quieren. No he visto ninguna señal de que las partes quieran que la ONU se involucre, pero ciertamente nosotros alentamos al diálogo entre EE.UU. y Venezuela", sostuvo.

Trump insistió ayer en que no descarta opciones sobre una posible intervención en territorio venezolano tras abrir la puerta el domingo a "discusiones" con Maduro "porque Venezuela quiere hablar", dijo, y tras afirmar previamente el viernes que ya había decidido qué medidas aplicar al país caribeño.

El domingo, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como "un invento".