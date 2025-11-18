La Policía ecuatoriana decomisa 800 bloques de droga en una zona fronteriza con Colombia

La droga estaba escondida en el interior de un vehículo tipo tráiler que circulaba por la zona. Específicamente, la sustancia iba encaletada en la plataforma del tráiler.

El vehículo fue detenido y revisado por los agentes, quienes, luego del hallazgo, capturaron a un hombre que "posee antecedentes penales", dijo Reimberg, que añadió que el sospechoso fue puesto a las órdenes de la Justicia.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas confisca, después de Colombia y Estados Unidos, con un promedio de doscientas toneladas anuales desde 2021 y con un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

