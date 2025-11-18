La rapera Nicki Minaj sorprende con discurso en defensa de cristianos de Nigeria en la ONU

La autora de éxitos como 'Anaconda' o 'SuperBass', de 42 años y conocida por sus letras deslenguadas y provocadoras, aseguró estar "nerviosa" al subir a la tarima después del embajador estadounidense en la ONU, Mike Waltz, para prestar su voz e imagen, no ajenas a la polémica, a fines políticos.

"Quiero agradecer al presidente Donald Trump que priorice este problema y por su liderazgo en la escena global al pedir acciones urgentes para defender a los cristianos de Nigeria, combatir el extremismo y frenar la violencia contra los que simplemente quieren ejercer su derecho natural a la libertad religiosa", leyó la artista.

Minaj, nacida en Trinidad y Tobago pero naturalizada estadounidense, habitualmente se ha mantenido al margen de la política, pero ahora es una de las pocas artistas que han dado apoyo público a Trump, y llama la atención su interés por la agenda del presidente en cuanto a los cristianos en Nigeria.

Ese interés de Minaj se conoció, y se hizo viral, cuando la rapera compartió en X un mensaje de Truth Social de Trump que decía que "el cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Trump, que no ha aportado datos para respaldar esas afirmaciones, que el Gobierno de Nigeria ha rechazado, ordenó al Departamento de Guerra prepararse para una "posible acción" con el objetivo de "eliminar a los terroristas islámicos" en ese país, y amenazó con paralizar sus ayudas si no tomaba medidas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Minaj repitió hoy los comentarios que ya hizo en X, afirmando que "este problema no se da solo en Nigeria, sino en otras partes del mundo", y que "la fe está bajo ataque en demasiados lugares".

La cantante, que anunció en 2019 su retirada de la música para dedicarse a su familia pero ha seguido activa, denunció en su discurso que en Nigeria "los cristianos están siendo atacados y sacados de sus casas", con un elogio a la belleza de la nación y a sus "preciosos bares".

E hizo una llamada a su legión de seguidores, a los que apoda 'Barbz': "Ustedes son la luz de mi vida y mi carrera. Les aprecio y quiero dejar claro que esto no trata de ponerse de un lado u otro, sino de plantarse ante la injusticia", algo que prometió seguir haciendo "si alguien es perseguido por sus creencias".

El embajador Waltz consideró el tema "personal" puesto que trabajó en Nigeria hace diez años, cuando tuvo lugar el secuestro masivo de niñas por el grupo islamista Boko Haram, y señaló el reciente secuestro de 25 menores por hombres armados en un internado, lamentando que caen en "el extremismo y la esclavitud sexual".

Al final de la sesión, retransmitida en directo por internet, se pudo ver al embajador elogiando a Minaj mientras se tomaban fotos con reverendos que participaron en el acto, y afirmando "esto es lo que hace el Señor: une a la gente".