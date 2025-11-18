Lanzan compromiso de 2.500 millones de dólares para frenar la deforestación en el Congo

El compromiso fue suscrito por Alemania, Bélgica, Francia, Noruega, Reino Unido, la Comisión Europea, el Banco de Desarrollo Africano y el Banco Mundial, entre otras instituciones.

El anuncio supone la renovación del compromiso con la cuenca del Congo lanzado durante la COP26, cuando una decena de donantes se comprometieron a aportar 1.500 millones de dólares hasta 2025.

La cuenca del Congo cubre Camerún, República Centroafricana, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Gabón y República Democrática del Congo.

Según un estudio de la organización no gubernamental WWF, la cuenca del Congo perdió 352.000 kilómetros cuadrados de cobertura forestal entre 1990 y 2020, lo que supone alrededor del 8,5 % de su superficie forestal total.

Si las tendencias actuales continúan, entre 174.000 y 204.000 kilómetros cuadrados podrían ser deforestadas para 2050 debido al alto crecimiento demográfico y al cambio climático.

La región es de gran importancia para el clima global por su capacidad de absorción de carbono y por ser un importante refugio de biodiversidad, al ser hogar de una de cada cinco especies del mundo.