Las regalías por petróleo y gas caen 7,5 % en Perú hasta octubre con respecto a 2024

En el mismo periodo del año pasado, las regalías recibidas por el Estado peruano, como contraprestación económica por la explotación del petróleo y gas, ascendieron a 990,9 millones de dólares.

Sólo en octubre pasado, las regalías de la industria de hidrocarburos y gas cayeron 17,4 %, a 84,7 millones de dólares, después de haber recibido 102,5 millones de dólares en el mismo mes del 2024, indicó la SNMPE.

La sociedad que representa a las empresas del sector minero, energético y petrolero detalló que, en octubre último, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías 44,4 millones de dólares por la explotación de gas natural, 15,5 millones de dólares por petróleo, y 24,7 millones de dólares por la producción de líquidos de gas natural.

Este sábado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la producción del subsector hidrocarburos registró una variación positiva de 0,78 % en septiembre último, por un mayor volumen de petróleo crudo (21,8 %), pero que hubo retrocesos en la producción de gas natural (-6,7 %) y de líquidos de gas natural (-3,8 %).

A nivel general, la producción nacional de Perú de los últimos 12 meses, de octubre de 2024 a septiembre de 2025, subió 3,70 %, impulsada por la producción mensual de septiembre que creció 3,94 %.