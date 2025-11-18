Liga Árabe dice que plan de la ONU "inicia el camino" para crear el Estado palestino

"La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad sobre el fin de la guerra en la Franja de Gaza representa el comienzo del camino, no su final", destacó el portavoz del organismo panárabe, Yamal Roshdy, en un comunicado.

Además, Abulgueit afirmó que la resolución reflejó un compromiso internacional con la reconstrucción de la Franja de Gaza, que ha sufrido una destrucción pocas veces vista en la historia moderna, e incluyó una "referencia crucial a una vía creíble para el establecimiento de un Estado palestino".

El secretario expresó su esperanza en un progreso real hacia el establecimiento de un Estado palestino independiente y el fin de la ocupación israelí, dado que la continuación de esta ocupación representa el núcleo del problema y la raíz de la inestabilidad en la región.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó anoche un proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos sobre Gaza basado en el plan de 20 puntos de Trump y que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino.

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027, que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.