L'Oréal eleva su inversión en China con una participación minoritaria en LAN

Por el momento, se desconoce qué porcentaje de LAN queda bajo control de L'Oréal ni la cantidad que ha desembolsado la firma gala en la operación.

Según el portal de noticias económicas Caixin, LAN fue fundada en 2019 y se especializa en productos de cuidado para la piel con base de aceites, ya sean lociones, limpiadores o sérums, con precios generalmente por debajo de 200 yuanes (28 dólares, 24 euros).

Esta inversión se divulga apenas semanas después de que Chando, el tercer mayor grupo de cosméticos fundado en China por ventas, revelase en su folleto para vender acciones en Hong Kong que L'Oréal se había hecho con un 6,67 % de sus títulos.

Caixin recuerda, además, que Meicifang, la filial a través de la que L'Oréal ha entrado en el capital de LAN, ya había invertido en firmas chinas, aunque del sector de los perfumes, con un 8,33 % de Wenxian en 2022 y un 10 % de Guanxia en 2024.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los últimos años, la debilidad del consumo en China y la creciente competencia por parte de marcas locales se habían convertido en una amenaza para los negocios de firmas occidentales de cosméticos en el país asiático.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, tras presentar los resultados del último trimestre, el consejero delegado de L'Oréal, Nicolas Hieronimus, habló de un crecimiento del 3 % en las ventas entre julio y septiembre, el primer avance en dos años.