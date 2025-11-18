Macron asistirá a la cumbre del G20 y aprovechará para hacer una gira por África

"El presidente de la República Francesa estará presente en la cumbre del G20", dijeron este martes fuentes del Palacio del Elíseo.

En esa cumbre, que Trump boicoteará alegando que Pretoria persigue a los agricultores blancos, Macron podría reunirse con su homólogo argelino, Abdelmadjid Tebboune, pocos días después de que Argel indultara al escritor franco-argelino Boualem Sansal, pero las fuentes rehusaron facilitar aún los encuentros bilaterales que tiene previsto el jefe de Estado francés en los márgenes de la cita de líderes mundiales.

Sí es oficial que Macron mantendrá un encuentro con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, y que aprovechará su presencia en el país para asistir a la presentación de un consejo empresarial franco-sudafricano, así como una visita al monumento a la lucha contra el apartheid en Pretoria.

Antes de llegar a Sudáfrica, Macron iniciará una gira este jueves por la isla Mauricio que también lo llevará a Gabón y Angola con el objetivo de generar nuevas dinámicas con el continente, al margen de los sinsabores en el Sahel, de donde el ejército francés se vio obligado a retirarse, desde Malí hasta Chad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con un fuerte componente económico, el objetivo de la gira de Macron es tratar de romper con el legado de la Francia colonial y explorar nuevas alianzas más allá de esfera de influencia francófona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En Mauricio, Macron pretende promover lazos de "buenas vecindad" con los dos departamentos franceses de ultramar de Reunión y Mayotte, en particular reforzando la cooperación en materia de seguridad en el corazón del Océano Índico, subrayó el Palacio del Elíseo. El último presidente francés que visitó la isla fue el socialista François Mitterrand en 1993.

Tras Mauricio, Macron llevará a cabo su visita oficial a Sudáfrica y posteriormente viajará a Gabón, país que acaba de salir de una transición política de 19 meses tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Ali Bongo en 2023.

En Gabón, un país rico en petróleo y minerales, el presidente francés se reunirá con el artífice del derrocamiento de la dinastía Bongo, el general Brice Clotaire Oligui Nguema, elegido jefe de Estado en una elecciones en abril, para mostrarle su apoyo y celebrar la culminación de la transición política, según el Elíseo.

El presidente francés concluirá su gira el lunes en Angola, donde se celebrará una cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana.