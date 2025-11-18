Macron y Merz condenan el sabotaje contra la vía férrea polaca de apoyo a Ucrania

"Lo que ha pasado en Polonia lo condenamos evidentemente, con la mayor firmeza y vuelvo a expresar aquí toda nuestra solidaridad a Polonia a su presidente y a su Gobierno", dijo Macron en una rueda de prensa al término de la Cumbre de Soberanía Digital Europea.

"Hace falta que se clarifique la responsabilidad pero es evidente que esto va obstaculizar a las cadenas logísticas, ya estamos apoyando y hay respuestas, y esto expresa la constancia que debemos tener para apoyar evidentemente a Ucrania", agregó Macron.

El presidente francés aludía así a la línea férrea polaca, utilizada para transportar ayuda importante para la defensa de Ucrania ante Rusia que sufrió daños en un acto de sabotaje el fin de semana pasado del que Polonia acusa a dos ucranianos que habrían actuado al servicio de Moscú, según Tusk.

Junto a Macron, Merz matizó que aún "es demasiado pronto" para hacer valoraciones concluyentes sobre el caso, "pero hay pistas sobre a qué intereses podría servir un ataque así".

"El Gobierno polaco, con las suposiciones que hace, probablemente tenga razón", añadió el canciller, en una alusión a la supuesta autoría rusa.

Merz señaló también que el ataque sufrido en la infraestructura ferroviaria polaca se suma a un conjunto de actos de sabotaje y de avistamientos de drones como los vividos en Alemania en el último año.

"El Gobierno ruso ha reconocido abiertamente, en parte, que ha organizado esos sobrevuelos de drones", destacó el jefe del Gobierno germano, que apuntó que estará próximamente en contacto con el Ejecutivo polaco para saber si tiene más datos sobre el sabotaje contra la línea ferroviaria.