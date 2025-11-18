Merz promete que los precios de electricidad para particulares y pymes bajarán 9 % en 2026

"Ya hemos tomado medidas que serán efectivas el año que viene", declaró durante una visita a Halle (este), en una comparecencia con el primer ministro de la región de Sajonia-Anhalt, Rainer Haseloff.

"Los precios de la energía bajarán tanto, que el año que viene tendremos unos precios de electricidad aproximadamente un 9 % interiores", aseguró, y agregó que el Ejecutivo que encabeza quiere "seguir por este camino".

Según explicó Merz, la reducción será posible gracias a la eliminación de una tasa al almacenamiento de gas y a la bajada de las tasas por el uso de la red y del impuesto eléctrico, todas ellas medidas que, según él, beneficiarán a los hogares, así como a autónomos y pequeñas y medianas empresas.

El canciller recordó además que su Gobierno tiene intención de bajar también los precios de la energía industrial, un paso que "se encuentra en la fase final de aprobación por Bruselas.

"Esto conducirá a que volvamos a tener precios de la energía competitivos", aseguró Merz, que también señaló la necesidad de seguir fortaleciendo las infraestructuras para tener unas redes eléctricas eficientes.

"Queremos, por lo menos, mantener el ritmo actual para la mejora de las redes y también, con el tema de las conexiones a la red, crear más transparencia y seguridad a la hora de hacer planes, para que, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas puedan confiar en tener un suministro energético fiable", dijo el canciller.

Merz apuntó a que esto también es importante para el ámbito de los centros de datos, de los que ya existen algunos en Sajonia-Anhalt, mientras que hay planes para construir más.