Merz y Macron muestran su satisfacción por la liberación de Boualem Sansal

"Quiero agradecerle de corazón al presidente de la República Federal su iniciativa y apoyo por esta causa humanitaria. En esta oportunidad ven cómo funciona la cooperación entre Alemania y Francia, también en casos así", dijo Merz en referencia al jefe de Estado alemán, Frank-Walter Steinmeier, en una rueda de prensa junto a Macron en la Cumbre de Soberanía Digital Europea.

La liberación de Sansal, nacido en Argelia y naturalizado francés en 2024, se produjo después de una decisiva implicación personal de Steinmeier para mediar y lograr la puesta en libertad del escritor, quien fue condenado a cinco años de prisión en su país de origen por "atentar contra la unidad nacional" y otros cargos.

Sansal, de 80 años y enfermo de cáncer, fue liberado el pasado miércoles tras ser indultado por el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.

Ese día llegó a Alemania, donde pasó a estar hospitalizado en una clínica militar de Berlín para recibir tratamiento médico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Macron, que recibió este martes a Sansal en el Elíseo, motivo por el que el presidente francés llegó con retraso a Berlín para participar en la Cumbre de Soberanía Digital Europea, agradeció a Alemania sus labores de mediación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Quiero expresar de nuevo mi gratitud a Alemania, su diplomacia, al canciller, los ministros competentes y el presidente Steinmeier por su buena labor para ayudarnos a recorrer este camino que ha permitido la salida (de Sansal) después de un año de encarcelamiento", comentó el presidente francés.

"Es una etapa importante, a título personal, para el país y por un escritor con el que estamos muy vinculados", concluyó Macron.