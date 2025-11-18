Mueren tres personas en un accidente de avioneta en Japón

Según el medio, las autoridades recibieron un aviso de socorro desde la aeronave alrededor de las 10.31 hora local (01.31 GMT), casi 20 minutos después de que despegara del aeropuerto de Saga rumbo a Osaka.

A las 10.45 (01.45 GMT), los servicios de emergencia fueron alertados de una columna de humo en el bosque, donde encontraron la avioneta siniestrada y tres cuerpos en las cercanías.

Según las autoridades locales, citadas por la agencia de noticias japonesa Kyodo, los tres fallecidos eran hombres procedentes de Kioto y Kobe.

Más allá del aviso de socorro, que se puede emitir automáticamente cuando se estrella una aeronave, los controladores aéreos en el aeropuerto de Saga no recibieron ningún mensaje de radio de los tripulantes que indicara problemas durante el vuelo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades continúan investigando el suceso y peinando la zona del accidente.