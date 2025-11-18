Neoenergía refuerza su apuesta por las energías limpias y anuncia el neto cero en la COP30

La compañía, que opera en Brasil desde 1997 y hoy cuenta con 4,2 gigavatios (GW) de capacidad instalada en generación, un 87 % de ella de fuentes renovables, también reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de sus operaciones directas en un 73 % por megavatio/hora (MWh) hasta 2030, al tener como base el año 2021.

Así mismo, la filial disminuirá en un 42 % hasta 2030 las emisiones absolutas restantes de GEI del Alcance 3, que se refieren a sus proveedores y distribuidores.

Además, Neoenergía recortará en un 83 % por MWh hasta 2039 las emisiones de GEI de toda su cadena de valor relacionada con combustibles y energía, al cubrir toda la electricidad vendida por la empresa, que actúa en las áreas de generación, distribución, transmisión y comercialización en dieciocho estados brasileños y en el distrito federal.

Todos estos ambiciosos objetivos han sido validados por la Iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés), una organización de acción climática -formada por instituciones de referencia global, como el Pacto Global de la ONU o el WWF- que apoya empresas en el combate a la crisis climática.

“La validación de nuestras metas por la SBTi es un hito que reafirma a Neoenergía como protagonista de la transición energética en Brasil y cobra aún más relevancia con nuestra presencia en la COP30”, destacó el director general de la empresa, Eduardo Capelastegui, en un comunicado.

Según la compañía, las metas están alineadas con la ciencia climática y buscan limitar el calentamiento global a 1,5°C, con lo que contribuye a una transición energética responsable y coherente con el Acuerdo de París y “situando a Neoenergía a la vanguardia de una economía baja en carbono”.

“Seguimos comprometidos en anticipar soluciones que combinan innovación, sostenibilidad y generación de valor para toda la sociedad”, agregó Capelastegui.

En ese sentido, Neoenergía, que está entre las patrocinadoras de la COP30, también hizo hincapié en la importancia del rol de los jóvenes para cambiar la realidad y avanzar en la transición verde, con un foro temático organizado en conjunto con Iberdrola en Belém.

Durante su intervención en el evento, la vicepresidenta de la compañía, Solange Ribeiro, afirmó que las oportunidades generadas por la electrificación de la economía y la expansión de tecnologías como la inteligencia artificial solo podrán ser aprovechadas si los jóvenes logran acceder a una formación adecuada.

“Estamos viviendo un momento sin precedentes y la transición verde necesita de la energía, la creatividad y la determinación de la juventud”, subrayó la también vicepresidenta del consejo del Pacto Global de la ONU.

En el 'Diálogo Juvenil sobre Oportunidades de Empleo Verde', cerca de veinte jóvenes participaron en una conversación directa con ejecutivos de la empresa sobre las perspectivas laborales en este nuevo escenario y destacaron los empleos verdes como una “agenda crucial” para un futuro más inclusivo y sostenible.

Según Thuane Nascimento, directora ejecutiva de PerifaConnection, plataforma que busca conectar las periferias brasileñas a través de la comunicación y la formación, “las oportunidades y tecnologías están surgiendo de la sostenibilidad”.

“(Por eso), estamos en los territorios, pensando soluciones y abriendo diálogo con quienes están dentro de las empresas, del sistema de la ONU y de los gobiernos, buscando cómo conectar las personas con las oportunidades”, acotó.

Un estudio realizado por LinkedIn mostró la necesidad de duplicar el número de profesionales dedicados a empleos verdes hasta 2050, y, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Brasil tiene un gran potencial para ello, al ser el cuarto país del mundo en número de jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan.

Kennedy Costa, gestor del proyecto Casaverde -parte de la red de PerifaConnection-, señaló la necesidad de promover la igualdad en el acceso a oportunidades y de no limitar las discusiones a “tecnología o inversiones”.