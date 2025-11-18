Noboa emite reglas de rebaja tributaria por donaciones a las fuerzas del orden en Ecuador

El reglamento anunciado se enmarca en la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, aprobado en octubre pasado, tras ser enviado con carácter de "económico-urgente" a estudio de la Asamblea Nacional (Parlamento).

Dicha ley permite donaciones de bienes y equipamiento a las instituciones en mención.

En el decreto reglamentario, Noboa apunta a que las autoridades competentes determinarán el monto anual máximo que las fuerzas del orden podrán recibir por este mecanismo.

Según la normativa, se crea un comité de Calificación y Certificación que coordinará las donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros, así como la rebaja del impuesto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las instituciones competentes, en coordinación con el Servicio de Rentas Internas, determinarán el monto anual máximo que las fuerzas del orden podrán recibir por este mecanismo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El beneficio tributario se aplicará al ejercicio fiscal 2025, después de que se haya publicado en el Registro Oficial.

La posibilidad de recibir donaciones es uno de los mecanismos adoptados por Noboa para fortalecer a las fuerzas del orden, en el marco de su lucha contra la inseguridad.

Ecuador sigue a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica, tras casi dos años de la "guerra" lanzada por Noboa contra el crimen organizado, al decretar al país en estado de "conflicto armado interno" y denominar los grupos criminales como "terroristas".

El reglamento general se emitió horas después de que los ecuatorianos rechazaran, en un referéndum, la propuesta de Noboa para permitir el retorno de bases militares extranjeras a territorio ecuatoriano para apoyar su lucha contra las bandas criminales.