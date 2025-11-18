Operativo migratorio en Carolina del Norte llega a Raleigh tras 200 detenidos en Charlotte

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, y la alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, ambos demócratas, advirtieron de la llegada de la Patrulla Fronteriza a la capital estatal tras el comienzo de la operación migratoria 'La telaraña de Charlotte' el fin de semana.

"Nuestra oficina conoce los reportes de que la Patrulla Fronteriza está trayendo sus operaciones a Raleigh. Una vez más, llamamos a los agentes federales a enfocarse en criminales violentos, no vecinos caminando en la calle, yendo a la iglesia, o poniendo sus decoraciones de Navidad", publicó Stein en X.

El hecho representa la expansión del operativo de la Administración del presidente Donald Trump que comenzó el sábado con el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte, estado con cerca de 1 millón de inmigrantes, de los que más de una quinta parte son mexicanos, según el American Immigration Council.

Entre los detenidos hay miembros de las pandillas MS-13 y Los Sureños, aseveró el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió fotografías de mexicanos, salvadoreños y hondureños capturados.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De los cientos de arrestados, al menos 44 tienen antecedentes criminales como agresión agravada, asalto con arma peligrosa, ataque a un policía, y conducir bajo influencia del alcohol (DUI), sostuvo el DHS en un comunicado en el que afirmó que van a por "lo peor de lo peor".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Pero el gobernador Stein, activistas y funcionarios locales han asegurado que la mayoría de los aprehendidos no tienen historial criminal y pidió a las autoridades que dejen de perseguir a las personas "por su color de piel, como se está haciendo en Charlotte".

Ante los hechos, organizaciones locales convocaron este martes a una "protesta de emergencia" contra la Patrulla Fronteriza en Raleigh a las 17:00 hora local (21:00 GMT) en Moore Square, un distrito histórico de la ciudad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó por la mañana que al menos cinco mexicanos quedaron detenidos en las redadas, además de aseverar que "el consulado general de México en Raleigh está en comunicación con ellos para brindarles asistencia y protección consular”.

El operativo refleja los crecientes despliegues de autoridades migratorias de la Administración Trump en zonas lideradas por demócratas, como ya sucedió en Los Ángeles, en junio, y Chicago, en septiembre, lo que desató manifestaciones ciudadanas, como también sucedió en Charlotte el fin de semana.