Pekín apuesta por "mayor alineación estratégica" con Tailandia tras visita del rey a China

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que Bangkok y Pekín "mantienen estrechos intercambios y la cooperación mutuamente beneficiosa es amplia y profunda".

Mao aseveró que China y Tailandia son "buenos parientes, amigos y socios" y calificó de "fraternal" la cooperación entre ambos.

"Los dos jefes de Estado acordaron que en la etapa crítica de desarrollo y revitalización de sus respectivos países, las dos partes deben fortalecer la alineación estratégica para que los dos pueblos puedan dotar de más fuerza a su cooperación", agregó la portavoz, en referencia a la reunión celebrada en Pekín entre el monarca y el presidente chino, Xi Jinping, la semana pasada.

La portavoz recomendó que ambos países "promuevan la integración y los intercambios culturales para acercar más a ambos pueblos".

La visita se produjo en un año marcado por la celebración del 50.º aniversario de los lazos diplomáticos y en un contexto en el que Bangkok busca reforzar su relación con su principal socio comercial.

El viaje también coincide con los esfuerzos del Gobierno tailandés para recuperar la llegada de turistas chinos y para consolidar la cooperación con Pekín en la lucha contra redes de estafa y trata que operan en la región.