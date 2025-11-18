Penas de cárcel para cuatro ultraderechistas por agresiones racistas en Estocolmo

La sentencia resalta que se trata de delitos de agresión grave y de odio y que los asaltantes, de entre 21 y 23 años, profirieron insultos racistas e hicieron el saludo nazi en varias ocasiones.

Los jóvenes atacaron primero a un hombre de 43 años poco después de la medianoche en el centro de la capital sueca, propinándole golpes en la cara, el codo y la cadera; y luego agredieron en otra calle cercana a otro de 41 años, dándole un puñetazo en la nuca y patadas en el cuerpo y la cabeza, según relata el fallo emitido por un juzgado de Estocolmo.

Tres de los condenados tomaron después el metro y, cerca del barrio de Solna (norte), golpearon con los puños y los pies a un joven de 27 años.

Los cuatro condenados tienen vínculos con Aktivklubb Sverige, un grupo de extrema derecha de tinte racista que promueve también las artes marciales.

