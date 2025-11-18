Primer ministro ruso da inicio a la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái

"Según las previsiones, para finales de este año (la participación de los miembros de la OCS en el PIB mundial) crecerá aún más, hasta el 35 %", afirmó Mishustin, quien añadió que dicho porcentaje es ahora de un tercio.

El ministro llamó a aprovechar el potencial de la organización para "mejorar el bienestar" de los ciudadanos, señalando que este fue el objetivo durante la presidencia rusa del consejo de jefes de gobierno de la organización.

Esta reunión, que se centrará en las medidas de desarrollo para 2035, pone fin a la presidencia rusa del consejo de jefes de gobierno de la OCS, cuyas delegaciones serán recibidas hoy por el presidente ruso, Vladímir Putin, según adelantó el Kremlin.

Las conclusiones se reflejarán en un comunicado conjunto que marcará la posición oficial de los Estados miembros en relación con el comercio mundial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

También fueron invitados a la reunión representantes de países socios y observadores, además de órganos ejecutivos de organizaciones y asociaciones internacionales, como la Comunidad de Estado Independientes (CEI) y la Unión Económica Euroasiática (UEE).