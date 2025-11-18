Prisión en España para Pipo, líder de Los Lobos, mientras estudian su entrega a Ecuador

Madrid, 18 nov (EFE).- Una jueza española envió este martes a prisión provisional a Wilmer Geovanny Chavarría Barre, alias Pipo, considerado el presunto líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos, tras ser detenido la semana pasada en la ciudad de Málaga, en el sur de España, y a la espera de la decisión sobre su entrega a Ecuador.