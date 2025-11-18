Prisión en España para Pipo, líder de Los Lobos, mientras estudian su entrega a Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este domingo la captura de el líder de Los Lobos, la banda criminal ecuatoriana más poderosa actualmente en el país, y que se había convertido en el más buscado tras la recaptura en mayo del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, Fito.
La El presunto criminal fue arrestado a su llegada a Málaga procedente de Marruecos por falsedad documental, y ahora se aplicará la orden de Interpol para su arresto por los hechos acaecidos en Ecuador.
Mientras se tramita su extradición a las autoridades ecuatorianas, la jueza de la Audiencia Nacional (tribunal que juzga casos de terrorismo y otros grandes delitos) María Tardón decidió enviarlo a prisión preventiva, según informaron a EFE fuentes jurídicas.
La detención se enmarcó en la Operación Renacer, así denominada porque Pipo había fingido su muerte para evadir la justicia, y presuntamente dirigía el entramado delictivo desde España y Emiratos Árabes, detallaron a EFE fuentes de la investigación.
Actualmente se ocultaba bajo una identidad falsa (Danilo Ramón Fernández Calderón) y alternaba su residencia entre los dos citados países.
Para los investigadores españoles que han llevado a cabo la detención se trata de una operación de especial relevancia, ya que el grupo Los Lobos, aliado temporalmente con Chone Killers, está vinculado a varios atentados recientes en Guayaquil en los que se usaron coches bomba y drones activados desde centros penitenciarios.
Las fuentes precisan que la investigación ha demostrado que la banda financiaba atentados desde España para amedrentar al presidente de Ecuador y obstaculizar reformas penitenciarias, y que se trata de un grupo con influencia exterior y habilidad para evadir la justicia internacional.