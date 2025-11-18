Putin promete a China la pronta exención de visados para sus turistas

"La decisión de nuestros amigos chinos de introducir un régimen sin visado para los ciudadanos rusos facilitará, sin duda, una mayor extensión de los contactos entre nuestros pueblos", dijo Putin.

El jefe del Kremlin aseguró que pronto Rusia implementará "medidas similares" para ciudadanos chinos y llamó a proteger la cooperación bilateral, que ha alcanzado el nivel más alto de su historia, de "influencias negativas" de terceros países, en aparente alusión a Estados Unidos.

Putin confió en que la exención de los visados tenga consecuencias importantes para los ámbitos económico y humanitario.

Asimismo, aseguró que las partes continuarán reforzando su cooperación de acuerdo con los planes aprobados a largo plazo.

Las autoridades chinas introdujeron la exención de visados para los ciudadanos rusos el 15 de septiembre de este año.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, precisó, por su parte, que los preparativos para la implementación de la medida se encuentran en su fase final.

Según la industria turística rusa, el flujo de los turistas chinos al país puede aumentar un 25 % con la entrada en vigor de la exención de visados.

Actualmente, entre las ciudades de Rusia y China operan unos 150 vuelos por semana.