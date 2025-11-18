Radio France y France TV demandan por difamación a los medios del conservador Bolloré

Según adelantó este martes el diario Le Figaro, Radio France y France Télévisions han interpuesto una demanda ante el Tribunal Mercantil de París contra el canal informativo CNews, la radio Europe 1 y el semanario Journal du Dimanche (JDD).

La demanda por difamación, que constituye competencia desleal -según la queja de los medios públicos-, fue presentada la semana pasada, precisó Le Figaro.

Esta demanda por difamación llega después de un periodo de una agría polémica entre los medios públicos denunciantes y el conglomerado mediático del magnate Bolloré, y en un contexto previo a las elecciones municipales previstas en marzo de 2026 y a un año y medio de las presidenciales de 2027.

En los últimos meses, CNews, la emisora ​​Europe 1 y el Journal du Dimanche (JDD) criticaron con frecuencia la radiodifusión pública por su inclinación hacia la izquierda, especialmente en su cobertura de temas de inmigración y seguridad.

Estos medios, a su vez, son acusados ​​por políticos de izquierda de promover ideas de extrema derecha, acusación que ellos niegan.

El grupo Bolloré, que cumplió 200 años en 2022, está presente en los sectores de transporte, logística, distribución de energía, películas plásticas, baterías y supercondensadores, vehículos eléctricos y medios de comunicación.