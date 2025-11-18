Repatriado el cuerpo de rehén tanzano devuelto por Hamás hace dos semanas

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos informó de la repatriación expresando sus condolencias a la familia del estudiante, secuestrado en el ataque del 7 de octubre de Hamas contra Israel en el que murieron casi 1.200 personas y 251 fueron secuestradas.

"Tenía tan solo 21 años al morir. Lamentamos profundamente que Joshua estuviera en Israel aquel terrible día (...) Esperamos que traerlo a casa para enterrarlo junto a ustedes en Tanzania les brinde algo de paz y tranquilidad, y que encuentren consuelo", señaló la organización.

Mollel, estudiante de agricultura, había llegado 19 días antes del 7 de octubre de 2023 al kibutz Nahal Oz, uno de los lugares atacados por Hamás. Fue asesinado ese día por la mañana mientras trabajaba en la granja lechera del kibutz y su cuerpo fue llevado a Gaza por las milicias palestinas.

Al acto de repatriación asistieron los familiares de israelíes secuestrados el 7 de octubre de 2023, así como el embajador de Tanzania en Israel, Alex Gabriel Kalua, quien colocó flores sobre el féretro, cubierto con una bandera israelí.

Hamás ha liberado a los 20 rehenes que permanecían cautivos en Gaza y ha devuelto los cuerpos de 25 de los 28 rehenes muertos como parte del acuerdo de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump y que entró en vigor el 10 de octubre con un cese el fuego, la devolución de rehenes israelíes, la liberación de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas de Israel en su primera fase.