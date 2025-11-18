Rusia no participa en los contactos entre Zelenski y Witkoff en Estambul, según el Kremlin

"Mañana no habrá representantes rusos en Turquía. Por ahora, estos contactos se están llevando a cabo sin participación rusa. Esperaremos información sobre lo que se abordará en Estambul", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov agregó que el presidente ruso, Vladímir Putin, "de momento no tiene planes concretos" de mantener contactos con Witkoff, aunque subrayó que el jefe del Kremlin está abierto a esa posibilidad.

Moscú, dijo, no ha recibido información de Kiev sobre su disposición a reanudar las negociaciones.

Zelenski anunció hoy, antes de iniciar su tercera visita a España, que viajará desde Madrid a Turquía para "revitalizar las negociaciones" con Rusia y buscar formas para forzar a Moscú a sentarse a hablar y lograr una salida diplomática al conflicto.

"Por lo visto, Zelenski se refería a los contactos que tendrán lugar mañana. Se trata de los contactos con nuestros amigos turcos, a los que posiblemente se sumará el señor Witkoff", comentó el portavoz del Kremlin.