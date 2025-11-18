Sánchez anuncia 615 millones para armar a Ucrania y 202 más para la reconstrucción

En una rueda de prensa en Madrid con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Sánchez ratificó con este paquete de 817 millones el apoyo "total y firme" a Ucrania ante la agresión rusa.

Asimismo, garantizó que ese respaldo continuará hasta que se alcance una paz justa y duradera y Ucrania pueda adherirse a la Unión Europea (UE).

Según explicó Sánchez, dentro de los 615 millones de apoyo militar hay una contribución de 100 millones al programa PURL de la OTAN, que servirán para financiar la adquisición acelerada de sistemas de defensa antiaérea en Estados Unidos.

En ese paquete se incluye también una partida de 215 millones del programa SAFE de la Comisión Europea dedicado a Ucrania, que permitirán costear la producción de sistemas antidrones, radares de exploración y vigilancia aérea, muchos de ellos desarrollados por empresas españolas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Y también la entrega en diciembre de un lote de material militar por valor de casi 300 millones, parte del acuerdo bilateral de seguridad entre Ucrania y España.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Junto al apoyo militar, Sánchez destacó el apoyo de España a la reconstrucción del país, con un nuevo instrumento financiero dotado de 200 millones de euros, y cerca de dos millones para un proyecto conjunto con las Naciones Unidas para restablecer el sistema central de calefacción de la localidad de Sammar, en apoyo de más de 28.000 personas.

Como parte de una gira europea, Zelenski se reunió también hoy en España con el rey Felipe VI, los presidentes del Congreso y del Senado y responsables de empresas del sector industrial de la defensa.