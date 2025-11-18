'Sentimental Value' y 'Sirat', encabezan las nominaciones a los Premios del Cine Europeo

Los nominados de las nueve categorías más importantes de los galardones se hicieron públicos este martes, en un acto en Sevilla (Sur), y serán entregados el próximo 17 de enero en Berlín.

La española 'Sirat', Premio del Jurado de Cannes 2025, está nominada en cuatro categorías: mejor película, mejor dirección, mejor actor protagonista, por el trabajo de Sergi López, y mejor guion.

'Sentimental Value' coincide con la película española en estas nominaciones y suma la de mejor actriz para Renate Reinsve. El conocido actor Stellan Skarsgård ('Mamma Mia', 'Dune' o 'Thor. Love and Hunger') se disputará el premio con Sergi López.

Otros dos trabajos de producción española que se cuelan en la competición a mejor película son el documental 'Tardes de Soledad' y el film de animación 'Olivia y el terremoto invisible', que también compiten en el apartado de mejor documental y mejor película de animación. Esta última cinta tiene también participación chilena.

La franco-iraní 'It was just an accident', de Jafar Panahi -que se alzó con la Palma de Oro en Cannes-, consigue tres nominaciones en los apartados de mejor película, dirección y guion.

Los cineastas que completan los candidatos a mejor director son Yorgos Lanthimos, por 'Bugonia', y Mascha Schilinski ,por 'Sound of Falling'.

'La Grazia', de Paolo Sorrentino, se ha colado en dos categorías: mejor guion para Sorrentino, y mejor actor para Toni Servillo. El italiano se disputará el premio con Mads Mikkelsen, que ha conseguido la única nominación para 'El último Vikingo' en el apartado de actor.

Junto con Renate Reinsve, las actrices que completan la nominación a la mejor actuación femenina europea este año son Leonie Benesch por 'Late Shift', Valeria Bruni por 'Duse', Léa Drucker en 'Dossier 137', Vicky Krieps en 'Love me tender'.

En el apartado de animación compiten 'Arco', 'Dog of God', 'Little Amelie', la española 'Olivia y el terremoto invisible', 'Tales from the magic garden'. En el apartado de documental 'Tardes de Soledad, 'Fiume o morte!', 'Riefensthal', 'Songs of slow burning earth' y 'With Hasan in Gaza'.

Todas las películas en estos dos últimos apartados también compiten como mejor película.

El resto de nominaciones serán conocidas la semana próxima, según una nota de la Academia de Cine Europeo.