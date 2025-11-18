Mundo
18 de noviembre de 2025 - 15:10

Trump exculpa a Bin Salmán del asesinato a Khashoggi: "Él no sabía nada"

La CIA determinó que Bin Salmán aprobó el asesinato dada su omnipotencia sobre todos los aparatos de seguridad del reino, pero el príncipe ha negado desde el principio su implicación.

Por EFE