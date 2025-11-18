Ucrania afirma que los rusos tratan de rodear Pokrovsk al no ser capaces de tomarlo

Kiev, 18 nov (EFE).- El Ejército ruso está intentando rodear la ciudad de Pokrovsk al no haber sido capaz hasta ahora de superar las defensas ucranianas y tomar ese municipio de la región ucraniana de Donetsk, en cuyo interior se producen combates desde hace semanas, según dijo este martes el 7.º Cuerpo de Asalto del Ejército ucraniano.