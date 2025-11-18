Ucrania asegura haber atacado Rusia con misiles estadounidenses tras meses de veto

"Las Fuerzas Armadas de Ucrania han empleado con éxito los sistemas de misiles tácticos ATACMS para realizar un ataque de precisión contra objetivos militares en territorio de Rusia", indicó el Estado Mayor General en Telegram.

"Este es un acontecimiento significativo que subraya el compromiso inquebrantable de Ucrania con su soberanía", añadió, sin revelar cuándo se produjo el ataque ni qué objetivo se alcanzó.

El Estado Mayor General de Ucrania aseguró que "el uso de capacidades de ataque de largo alcance, incluidos sistemas como los ATACMS, continuará".

Se trata del primer ataque con ATACMS confirmado por el Estado Mayor General, si bien el Ministerio ruso de Defensa informó el 19 de noviembre de 2024 que Ucrania utilizó por primera vez estos misiles en territorio ruso en esa fecha, en concreto contra un arsenal ruso en la región fronteriza de Briansk.

La información del Estado Mayor General de Ucrania es la primera que se conoce desde que el diario The Wall Street Journal afirmara a finales de agosto que el Pentágono había impedido desde la primavera pasada a Kiev atacar Rusia con misiles ATACMS para poder acercar posturas con Moscú en aras de lograr un alto el fuego.

Sin embargo, en torno a la misma fecha, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a su predecesor, Joe Biden, por no haber otorgado a Ucrania recursos para responder a la invasión Rusia con ataques contra territorio ruso.

Argumentando que implicaría una escalada del conflicto, el Gobierno de Biden se negó durante casi tres años a autorizar la venta a Kiev de sistemas de mayor alcance que hubieran permitido atacar objetivos en territorio ruso.

Sin embargo, a finales de 2024, modificó su postura al autorizar el suministro de ATACMS a Ucrania.

En septiembre el Wall Street Journal informó que Trump había dicho al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, que estaba preparado para levantar las restricciones al uso de misiles de largo alcance para atacar Rusia.

No obstante, no ha autorizado por ahora el suministro de misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania que le ha pedido con tanta insistencia Zelenski en los últimos meses.

Estos misiles pueden alcanzar objetivos hasta a 2.500 kilómetros y serían el arma de más alcance transferida a Kiev, que ha recibido anteriormente para defenderse de Rusia de sus socios misiles británicos Storm Shadow, ATACMS estadounidenses y SCALP franceses.