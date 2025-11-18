Un cable suelto, posible causa del choque de barco contra el puente de Baltimore en 2024

La NTBS entregó hoy el resultado de la investigación del accidente que causó la muerte de seis trabajadores que realizaban tareas de mantenimiento, todos latinos.

El carguero DALI, una nave de 300 metros de eslora y con bandera de Singapur, salía del puerto de Baltimore con destino a Sri Lanka cuando chocó en la madrugada del 26 de marzo de 2024 con uno de los pilares en el segmento central del puente Francis Scott Key sobre el río Patapsco.

Durante su investigación, la NTSB determinó que un cable suelto provocó las fallas eléctricas del carguero.

Aunque la tripulación descubrió el problema con el cable y actuó con rapidez para solucionarlo, la nave ya había perdido propulsión, lo que finalmente derivó en el choque contra el puente.

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, destacó este martes el trabajo de los investigadores para hallar la causa del accidente.

"El puente DALI, con casi 305 metros de longitud, tiene la misma altura que la Torre Eiffel, con kilómetros de cableado y miles de conexiones eléctricas. Encontrar este único cable fue como buscar un remache suelto en la Torre Eiffel", abundó Homendy en un comunicado.

Los resultados de la investigación ayudarán para la elaboración de recomendaciones que se esperan eviten tragedias similares en el futuro.

En su informe preliminar publicado el año pasado, la NTBS detalló que el barco perdió energía cuatro veces en las 12 horas previas a su colisión con el puente.

Por su parte, la Autoridad de Transporte de Maryland (MDTA) sostuvo este martes nuevamente que el colapso del puente y la muerte de los trabajadores fueron responsabilidad exclusiva del DALI y de la negligencia grave de sus propietarios y operadores.

En octubre del año pasado, la propietaria y la operadora del buque que se chocó con el puente acordó pagar a EE.UU. casi 102 millones de dólares por los costos asumidos en respuesta al colapso de esa infraestructura.