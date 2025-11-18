Un muerto y tres heridos por un atropello y apuñalamiento en un cruce de Cisjordania

Según informó el servicio de emergencias israelí MDA, el ataque ocurrió sobre las 14.00 hora local (12.00 GMT) en el cruce de carreteras de Gush Etzion, ubicado al sur de la ciudad cisjordana de Belén.

Uno de sus técnicos informó de que al llegar se encontró con "varias personas yaciendo en el suelo con heridas de diversa gravedad" y certificó en el lugar el fallecimiento de un hombre con una profunda herida de arma blanca.

Los heridos reportados por el MDA son una mujer de 40 años en estado grave, un niño de 15 años en estado moderado y un hombre de 30 años en estado moderado, que fueron trasladados a centros hospitalarios.

El Ejército israelí también informó en un primer momento del ataque, afirmando que sus circunstancias estaban bajo revisión, pero ni el comunicado castrense ni los servicios de emergencias indicaron qué ocurrió con los atacantes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Medios israelíes afirmaron que el ataque se inició con un intento de atropello y que los asaltantes salieron del vehículo con cuchillos para apuñalar a sus víctimas, tras lo que fueron "neutralizados" en el lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Habitualmente, en este tipo de atentados los atacantes son abatidos con armas de fuego por los propios civiles o militares israelíes presentes en el lugar.