Unicef: las inundaciones y el frío agravan la ya "catastrófica" situación de los gazatíes

El portavoz estimó que unas 17.000 familias se han visto afectadas por las inundaciones en los últimos días, especialmente las desplazadas que viven en tiendas de campaña improvisadas.

"Tras dos años de guerra, las familias han estado viviendo en tiendas que no son impermeables o que se han deteriorado por las horribles condiciones que han soportado", señaló Pires.

Además, la ocupación de más del 50 % de la Franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes, añadió, ha forzado a los palestinos a huir hacia la costa, la zona más propensa a inundaciones.

No obstante, también los gazatíes que regresan a lo que queda de sus casas en el centro y norte de la Franja se están viendo afectados por las tormentas y las frías temperaturas, matizó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pires advirtió que los fenómenos meteorológicos extremos recientes están incrementando las necesidades médicas de unos niños con un sistema inmune ya debilitado tras dos años de desnutrición, hambre, trauma y multitud de desplazamientos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Cuando estos niños duermen en tiendas de campaña inundadas, sin ropa caliente o una cama seca (...) el invierno se vuelve extremadamente peligroso. Puede desembocar en hipotermia, infecciones respiratorias y muertes evitables", lamentó el portavoz de Unicef.

En los últimos tres días, la agencia ha atendido a 8.800 familias, poco más de la mitad de las afectadas, pero "las existencias se están agotando y se espera que el tiempo empeore", advirtió Pires.

"Necesitamos ver más corredores humanitarios abiertos, más ayuda y más camiones entrando", subrayó.

Desde el alto el fuego el 10 de octubre, Unicef ha repartido 5.000 tiendas de campaña, 237.000 lonas, 500.000 mantas, 45.000 colchones y 122.000 sets de ropa de invierno.

Este lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó, con las abstenciones de Rusia y China, una resolución estadounidense para establecer una Fuerza de Seguridad Internacional en Gaza hasta diciembre de 2027.