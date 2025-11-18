Wall Street abre en rojo a la expectativa de los resultados de Nvidia, que cae el 2,31 %

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 caía el 0,41 % y el tecnológico Nasdaq abría con una bajada del 0,66 %.
Los títulos de Nvidia bajaban el 2,31 % minutos después de la apertura y a un día de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para después del cierre del mercado del miércoles.
Según la cadena CNBC, la empresa está "en el centro del debate sobre la solidez real de las valoraciones tecnológicas", especialmente después de la oleada de inversiones en inteligencia artificial por parte del sector.
En la víspera, el fondo de inversión del multimillonario Peter Thiel vendió la totalidad de su participación en Nvidia e intensificó el debate sobre una posible burbuja en el ámbito de la IA.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba el 0,30 %, hasta los 59,68 dólares el barril.