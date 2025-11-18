Wall Street cierra en rojo, lastrado por el temor a una burbuja de la IA

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajó un 1,07 %, hasta los 46.091 puntos; el S&P 500 retrocedió un 0,83 %, hasta 6.617 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 1,21 %, hasta 22.432 enteros.

En la sesión de este martes volvió a pesar el temor a una burbuja de la IA, una preocupación que arrastró especialmente a Nvidia (- 2,8 %), que publica sus resultados del tercer trimestre mañana.

Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de la firma CFRA, indica en una nota recogida por CNBC que si Nvidia supera las expectativas con sus resultados "ayudaría mucho a calmar los nervios de los inversores".

Al cierre también destacaba la caída de otras empresas del sector como Microsoft (-2,7 %) y Amazon (-4,4 %).

En el sector tecnológico, Anthropic anunció nuevos acuerdos de inversión con Microsoft y Nvidia, elevando su valoración de 183.000 millones de dólares en septiembre a 350.000 millones, según CNBC.

Más allá de las tecnológicas, el proveedor de servicios en la nube Cloudfare, que mantiene parte de la infraestructura de internet dijo que resolvió el fallo masivo que se produjo hoy en sus sistemas.

Este error llevó durante el día a que millones de personas en todo el mundo experimentaran problemas para acceder a páginas webs o plataformas como X.

Al término de la sesión, las acciones de Cloudflare, que cotiza en el índice Nasdaq, cayeron un 2,8 %.

Por otra parte, los analistas tuvieron el foco puesto hoy en el bitcóin, que cayó brevemente por debajo de los 90.000 dólares durante la jornada.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este martes un 1,39 % hasta 60,74 dólares el barril, mientras los operadores tienen el foco puesto en los recientes ataques de Ucrania a petroleras rusas y las sanciones de EEUU, que entrarán en vigor a finales de esta semana.