Zelenski admira junto a Sánchez el 'Guernica' de Picasso en el Museo Reina Sofía de Madrid

"Contra la crueldad de la guerra. Por la justicia y la paz. Estaremos con Ucrania, siempre", escribió Sánchez en un mensaje en redes sociales que acompaña a las imágenes de ambos en la sala del museo donde cuelga el cuadro que evoca el bombardeo de la aviación nazi sobre la ciudad española, uno de los episodios más reconocidos de la Guerra Civil (1936-1939).

Zelenski hizo un hueco para ver el cuadro de Pablo Picasso (1881-1973) durante su tercera visita a España desde que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022, que inició en el Congreso de los Diputados, donde fue recibido por su presidenta, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Después se reunió con representantes de la industria de defensa, almorzó con el rey Felipe VI y, tras contemplar el 'Guernica', se desplazó al Palacio de la Moncloa, la residencia oficial del jefe del Ejecutivo español, donde se reunió con Sánchez.

Durante su visita a España de 2022, Zelenski pronunció un discurso ante las Cortes en el que se refirió precisamente al bombardeo contra Guernica (País Vasco, norte de España) por tropas alemanas durante la Guerra Civil.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entonces lo comparó con la situación de su país, atacado por Rusia: "Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El propio Pedro Sánchez comentó esta frase de su invitado en la comparecencia conjunta que celebró con Zelenski en el Palacio de la Moncloa al explicar su visita al "símbolo universal de la barbarie de la guerra" y el "canto a la paz" de la tela de Picasso.

Según dijo, ambos recordaron que el pintor español dejó dicho que su cuadro no se exhibiera en España hasta que el país recuperara la libertad y la democracia, algo que no ocurrió hasta cuatro décadas después.

Del mismo modo Sánchez se mostró convencido de que Ucrania acabará encontrando, como España, el "lugar que le corresponde" y compartirá progreso, paz, desarrollo económico y el proyecto europeo.