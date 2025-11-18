Zelenski sobre su viaje hoy a España: “esperamos que otro país fuerte incremente su apoyo”

"Hoy mantendré reuniones en España que se han preparado durante bastante tiempo. Esperamos que otro país fuerte incremente su apoyo, ayudándonos a salvar vidas y a avanzar hacia el final de la guerra”, escribió el presidente ucraniano en X.

El mandatario ucraniano destacó los esfuerzos realizados para que “la reunión con el primer ministro Sánchez de España resulte en acuerdos” que refuercen a Ucrania. “Cada día, Ucrania tiene resultados en sus relaciones con sus socios”, remachó.

Zelenski visitará hoy Madrid tras pasar el lunes por París, donde firmó un acuerdo de cooperación militar con Francia por el que Kiev espera recibir en los próximos diez años cien aviones franceses Rafale y sistemas de defensa antiaéreos fabricados en el país galo.

Antes había visitado Grecia, donde acordó con el Gobierno de Atenas importar a través de ese país del Mediterráneo gas licuado de EE.UU. que Ucrania necesita para paliar el déficit creado por los bombardeos rusos a sus infraestructuras gasísticas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde Madrid, Zelenski ha anunciado que viajará a Turquía, uno de los países que ha mediado en las negociaciones mantenidas entre ucranianos y rusos para poner fin a la guerra, para dar un nuevo impulso al proceso, que está en estos momentos estancado.