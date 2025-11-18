Zelenski visita el Parlamento español en el inicio de su visita a Madrid

El presidente ucraniano firmó en el libro de honor del Congreso, donde puso en valor la solidaridad y la amistad que unen a ambos pueblos, en el inicio de su visita de un día a España.

En la Cámara Baja contempló los impactos de los disparos del intento del golpe de Estado que sufrió España en febrero de 1981, que se conservan, le explicó Armengol, para que algo así "no se vuelva a repetir".

Se trata del primer acto oficial de la jornada de Zelenski en Madrid, en la que tiene previsto reuniones con el rey Felipe VI, así como con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y con representantes de la industria de defensa española.

Ataviado con un traje oscuro sin distintivos militares, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, en el Congreso mantuvo un encuentro con Armengol y Rollán, del que no trascendieron más detalles.

Después, en una conversación distendida, Zelenski bromeó ante la presencia de periodistas que cubrían la visita y que estaban sentados en los escaños: "No parecen parlamentarios", comentó. "Son periodistas, son más simpáticos", replicó Armengol.

La visita del presidente ucraniano forma parte de una gira para recabar apoyo militar y diplomático, que comenzó el domingo en Atenas, al día siguiente viajó a París, y desde España tiene previsto viajar mañana a Turquía.