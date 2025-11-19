Al menos 10 reos mueren, presuntamente por tuberculosis, en cárcel más poblada de Ecuador

"Fallecieron por tuberculosis, que son afecciones crónicas. En este momento están realizando la autopsia de ley. De todas manera por favor consulten con SNAI", dijo una fuente del departamento de Comunicación del Ministerio, en referencia al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.

El SNAI confirmó el fallecimiento de diez presos y apuntó que "aparentemente el motivo de deceso es por tuberculosis".

"Estamos esperando los resultados de medicina forense para tener un dictamen oficial", señaló al recalcar que se trata de casos registrados desde el pasado viernes hasta ayer.

La información sobre los fallecimientos ocurre luego de que se concretara el traslado de 300 presos, los "más peligrosos", según el Gobierno, desde distintas prisiones a la del Encuentro, que ahora es la de máxima seguridad del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La Cárcel del Encuentro, que está en uso desde la semana pasada, aunque aún está en obras, se alzó en respuesta a la violencia criminal que azota las prisiones ecuatorianas en los últimos años, donde han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El más reciente hecho se saldó con el asesinato de 31 reos en la cárcel de Machala (sur), la mayoría de ellos asfixiados.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional en el marco del "conflicto armado interno" que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Una situación que se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año Ecuador registró 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143.