Albanese: El plan de EE.UU. para Gaza es una excusa para la indiferencia de Occidente

El cese de hostilidades aprobado hace algo más de un mes no se ha cumplido "ni un sólo día" desde que se proclamó, dijo Albanese, que lo consideró una manera de "silenciar a quienes estaban pidiendo detener el genocidio, la ocupación y el 'apartheid'", en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo organizada por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán.

"El alto el fuego se ha convertido en una palabra para contentar a la gente en este lado del mundo o a las instituciones para que puedan seguir siendo indiferentes al sufrimiento de Palestina. Pero no les dejaremos quedarse en su zona de confort", advirtió la relatora de la ONU.

Albanese señaló que sigue "procesando su decepción" por el plan aprobado en Naciones Unidas, que incluye el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad en el enclave palestino.

La resolución, aprobada con 13 votos a favor y las abstenciones de China y Rusia, estipula una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) hasta diciembre de 2027 que tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para Albanese, el texto aprobado en Naciones Unidas es contrario al derecho palestino a la autodeterminación y "consolida la presencia ilegal de Israel" en el terreno, además de "reemplazar las obligaciones legales hacia los palestinos con un modelo de control extranjero que consolida las asimetrías de poder existentes".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Albanese denunció además que desde el anuncio del alto el fuego entre 250 y 300 palestinos han sido asesinados sólo en la Franja de Gaza y que los bombardeos israelíes no han cesado.

"Seamos honestos: los intereses tras este plan son israelíes y estadounidenses. Le pregunto a la UE: ¿qué ganamos nosotros con todo esto? Sólo va a distraernos y bajar el estándar de qué es políticamente aceptable", lamentó la italiana, que agradeció a los ciudadanos que han participado en manifestaciones en los últimos meses que hayan demostrado que han aprendido las lecciones del Holocausto.