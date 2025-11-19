Argelia y Vietnam suscriben acuerdos de cooperación económica y educativa

Según la fuente, el primer ministro del país asiático y su homólogo argelino, Sifi Ghrieb, firmaron, además, un memorando de entendimiento "integral" y aprobaron una "declaración de asociación estratégica" para continuar el fortalecimiento de la cooperación "en todos los ámbitos".

Antes de la firma de los acuerdos, Pham Minh Chinh y los integrantes de la delegación que lo acompañó a Argelia fueron recibidos por el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, con quien, según APS, "mantuvieron conversaciones ampliadas", cuyo contenido no fue revelado.

Posteriormente, durante una reunión entre la delegación vietnamita y altos cargos del Gobierno argelino, Ghrieb invitó a las empresas del país asiático a "aprovechar las oportunidades que ofrecen las grandes reformas económicas iniciadas por Argelia, con miras a lanzar proyectos de asociación e inversión, beneficiándose del favorable clima de negocios".

A principios de noviembre, el ministro argelino de Comercio y Promoción de las Exportaciones, Tayeb Zitouni, se reunió con el embajador de Vietnam en Argel, Tran Quoc Khanh, donde acordaron crear un consejo empresarial bilateral para "fortalecer los vínculos entre los operadores económicos de los dos países".

Entonces, destacaron la "importancia" de que la entidad de nueva creación organice exposiciones de sus respectivos productos en ambos territorios, con el fin de impulsar los intercambios comerciales y ampliar las áreas de asociación bilateral.