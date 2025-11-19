Casi 43 millones de menores de 5 años con desnutrición el año pasado, según informe de ONG

De estos casi 43 millones, 12,2 millones sufrieron desnutrición aguda grave, según el informe 'Desnutrición infantil 2025', basado en datos de Unicef y que publica Acción Contra el Hambre con motivo de la celebración mañana del Día Mundial de la Infancia.

Las cuatro crisis nutricionales más graves se encuentran en África y Oriente Medio: en Sudán, 3,66 millones de niños sufren desnutrición aguda; en Yemen, 2,34 millones; en Mali, 1,58 millones, y en la Franja de Gaza 60.000 niños tuvieron desnutrición aguda, en datos que no cuentan la severa crisis vivida en el enclave tras el bloqueo de ayuda humanitaria impuesto por Israel este año, que podría elevar a 71.000 la cifra.

Estas cuatro crisis se encuentran en zonas de conflicto. En Sudán, por ejemplo, "la población enfrenta la peor crisis humanitaria del mundo tras más de dos años de conflicto armado", recuerda Acción Contra el Hambre, quien añade que en 2024 se declaró una hambruna en cinco zonas del país.

El director de la ONG en Sudán, Samy Guessabi, describe el panorama hablando de "mercados vacíos, hospitales colapsados y familias que sobreviven a base de raíces y hojas".

"La desnutrición infantil es una pesada hipoteca de futuro para las nuevas generaciones. Amputando su potencial de crecimiento y desarrollo, los desnutridos de hoy serán los pobres de mañana", explicó el director de I+D+i en Acción contra el Hambre, Amador Gómez Arriba, citado en un comunicado.

La desnutrición compromete las defensas del organismo, afecta al desarrollo cerebral y limita oportunidades futuras, perpetuando el ciclo de pobreza. Además, millones de niños siguen muriendo cada año por causas relacionadas con la inanición, alertó la ONG.

Más allá de la crisis, el informe recoge que el 70 % de los menores de 5 años afectados por emaciación, la forma de desnutrición más inmediata y mortífera, viven en Asia y el 27 %, en África, la única región donde el número de niños y niñas con retraso del crecimiento ha crecido significativamente en los últimos años.